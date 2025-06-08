بن غفير يطالب نتنياهو بتوضيحات عاجلة بشأن "تمويل آلية المساعدات في غزة"

رام الله - دنيا الوطنأفادت (هيئة البث الإسرائيلية)، الأحد، بأن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتقديم توضيحات ومناقشة عاجلة بشأن تمويل "آلية المساعدات الإنسانية" بقطاع غزة.كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير قوله "من غير المعقول أن نمول الغذاء والإمدادات للسكان الذين شاركوا بمجزرة 7 أكتوبر".ويشار إلى أنه في 2 آذار/ مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90 بالمئة من فلسطينيي القطاع من منازلهم، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، حيث يعيشون في ملاجئ مكتظة أو في العراء دون مأوى، ما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة.وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.