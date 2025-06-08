والدة جندي إسرائيلي قُتل بكمين خان يونس: جثة ابني والقوة المرافقة له تلاشت تماماً

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن والدة الجندي الإسرائيلي توم روتشتين الذي قتل مؤخرا في كمين للمقاومة في خان يونس، قولها إن الجيش تعرف على ابنها بواسطة الحمض النووي، وأكدت أن جثة ابنها تلاشت، وكذلك القوة التي كانت معه.وأضافت والدة الجندي أن ابنها "تبخر من العالم"، وأنها لم تحظ حتى بالحصول على جثته.وأول أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة جنديين آخرين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس جنوبي قطاع غزة.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوة مكونة من 12 جندياً من وحدة نخبة تعرضت لكمين وانهار مبنى مفخخ عليهم في خان يونس.ولاحقا، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد إيفي دفرين إن أربعة جنود قتلوا كما أصيب خمسة جنود آخرين، جندي بجروح خطيرة و4 بجروح متوسطة.وأوضح أن القوة كانت تعمل في منطقة خان يونس في منشأة تابعة لحركة (حماس)، وأنه في نحو الساعة السادسة صباحا انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى انهيار جزء من المبنى.وقدّم مراسل (القناة الـ11) آيتيسيك زوارتس سرداً أكثر تفصيلاً للحادث، مؤكدا أن الواقعة وقعت عند الساعة السادسة و10 دقائق صباحا عندما دخل الجنود ومشطوا المبنى.