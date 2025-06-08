شؤون فلسطينية

صور: جيش الاحتلال يزعم اغتيال محمد السنوار بخان يونس بعد العثور على جثته بفراشه

صور: جيش الاحتلال يزعم اغتيال محمد السنوار بخان يونس بعد العثور على جثته بفراشه
محمد السنوار
رام الله - دنيا الوطن
زعمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنها اغتالت القيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد السنوار في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وقالت إنها عثرت على جثته في فراشه، وفقاً لما أظهرته صور نشرتها.

وتأتي تلك الصور، عقب بيان رسمي مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز (شاباك)، أمس السبت، زعمت فيه اغتيال السنوار، خلال غارة نفذها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الغارة أسفرت أيضًا عن استشهاد كل من محمد شبانة، قائد لواء رفح، ومهدي كوارع، قائد كتيبة جنوب خان يونس، وهما من أبرز القادة العسكريين في حماس.

وجاء في البيان أنه تم اغتيال السنوار بتاريخ 13 أيار/مايو 2025، في غارة استهدفت مجمع قيادة وسيطرة تحت الأرض يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وذكر البيان أن العملية نُفذت بعد معلومات استخباراتية دقيقة جمعها الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية، ونفذتها قيادة المنطقة الجنوبية وسلاح الجو.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن العملية تم تنفيذها بعد جهد استخباراتي مكثف لضمان دقة الاستهداف.

وفي ذات السياق، لفت وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس الى أن الدور الآن هو لاغتيال عز الدين الحداد داخل غزة وخليل الحية خارجها.

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صور: جيش الاحتلال يزعم اغتيال محمد السنوار بخان يونس بعد العثور على جثته بفراشه

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