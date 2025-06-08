الإضراب الشامل يعم بلدة الظاهرية جنوب الخليل حدادا على روح الشهيد طلول

رام الله - دنيا الوطنعم الإضراب الشامل، اليوم الأحد، بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، حدادا على روح الشهيد الشاب مصطفى علي إسماعيل طلول (30 عاما).وشل الإضراب الذي دعت له القوى الوطنية والإسلامية، كافة مناحي الحياة في بلدة الظاهرية، حدادا على روح الشهيد طلول، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في البلدة جنوب الخليل.يذكر أن الشاب مصطفى علي إسماعيل طلول (30 عاما) متزوج وأب لطفلتين وزوجته حامل في الشهر الثامن، كما أصيب في ذات الموقع بالظاهرية، اثنين آخرين أحدهما بجروح وصفتها المصادر الطبية بالخطيرة.