شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة فجر وصباح اليوم الأحد.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين بينهم طفلتان في قصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين بمواصي خان يونس، كما استشهدت الطفلة ديما أبو موسى متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للاحتلال على مدينة خان يونس.وفي مدينة رفح، استشهد أربعة مواطنين وأصيب 70 آخرين بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب المدينة.وفي وسط قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند ما يسمى ب"محور نتساريم".كما نسف جيش الاحتلال منازل مواطنين ومنشآت في جياليا شمال القطاع وشرق مدينة غزة.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد قالت يوم أمس إن "نموذج توزيع المساعدات في قطاع غزة غير فعّال، وبمثابة دعوة الناس إلى موتهم.وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول 2023 إلى 54,772 والإصابات إلى 125,834.