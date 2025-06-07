شؤون فلسطينية

"الصليب الأحمر": نعمل بشكل مستقلّ ولا نتعامل مع أي جهة مسلّحة بغزة

"الصليب الأحمر": نعمل بشكل مستقلّ ولا نتعامل مع أي جهة مسلّحة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، وجود تنسيق مع أي جماعة مسلّحة أو جهة سياسية أو عسكرية، بشأن إيصال مساعدات إنسانية في قطاع غزة، ردا على مزاعم "عصابة مسلحة" مدعومة إسرائيليا، في هذا الخصوص.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "على دراية بإعلان متداول يشير إلى تنسيق مزعوم بينها وبين جماعة مسلحة، لإيصال الدعم الإنساني إلى شمال قطاع غزة".

لكنها شددت على أنه "لا علاقة لها بأي تعاون من هذا النوع مع أي جهة مسلحة، أو سياسية أو عسكرية".

وأكدت لجنة الصليب الأحمر، أنها تعمل "بشكل مستقل ومحايد وغير متحيز".

ودعت جميع الأطراف والجهات الفاعلة إلى الامتناع عن تحريف صورتها في هذا السياق.

وحذّرت اللجنة السكان المدنيين من "الانسياق وراء هذه المعلومات المغلوطة".

كما أعربت عن رفضها القاطع "لأي إساءة لاستخدام اسمها، لما لذلك من تأثير سلبي على أنشطتها الإنسانية، وضرره المباشر على حياة المدنيين".

وفي وقت سابق السبت، قالت عصابة مسلحة تدعى "القوات الشعبية" أقرّ الاحتلال الإسرائيلي بدعمها، إنه يتم دراسة إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة "بالتنسيق مع الصليب الأحمر والجيش الإسرائيلي، وبحمايتها".

والخميس، أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى بأن حكومته تدعم هذه العصابة بالسلاح، مبررًا ذلك باستخدامها ضد حركة (حماس) في قطاع غزة.

فيما أكدت (حماس) أن "هذه العصابات التي امتهنت الخيانة والسرقة تتحرك تحت إشراف أمني صهيوني مباشر"، مؤكدة أنها "أدوات رخيصة بيد العدو، وعدو حقيقي لشعبنا الفلسطيني".

وذكرت أن "هذه العصابات سيتم ملاحقتها ومحاسبتها بحزمٍ من قوى شعبنا والأجهزة المختصة".

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