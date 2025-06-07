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"النقل الخاص": توصلنا لاتفاق للسماح بإدخال المساعدات إلى شمال غزة

"النقل الخاص": توصلنا لاتفاق للسماح بإدخال المساعدات إلى شمال غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ناهض شحيبر، رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، التوصل إلى اتفاق، للسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى شمال غزة عبر معبر نتساريم ابتداءً من يوم غد الأحد، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح شحيبر في تصريحات صحفية: "غدًا الأحد، ستدخل 76 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة. لم تُحدد بعد الوجهات النهائية لجميع الشاحنات - سواءً شمال القطاع أو جنوبه".

وأكد على مواصلتهم نقل المساعدات حفاظًا على المصلحة العامة لسكان غزة في ظل المجاعة المستمرة.

ودعا شحيبر إلى حماية السائقين والشاحنات لضمان استمرارية عمليات الإغاثة وإعلاء المصلحة الوطنية.

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