"النقل الخاص": توصلنا لاتفاق للسماح بإدخال المساعدات إلى شمال غزة



وأوضح شحيبر في تصريحات صحفية: "غدًا الأحد، ستدخل 76 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة. لم تُحدد بعد الوجهات النهائية لجميع الشاحنات - سواءً شمال القطاع أو جنوبه".



وأكد على مواصلتهم نقل المساعدات حفاظًا على المصلحة العامة لسكان غزة في ظل المجاعة المستمرة.



ودعا شحيبر إلى حماية السائقين والشاحنات لضمان استمرارية عمليات الإغاثة وإعلاء المصلحة الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن ناهض شحيبر، رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، التوصل إلى اتفاق، للسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى شمال غزة عبر معبر نتساريم ابتداءً من يوم غد الأحد، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.