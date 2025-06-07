نوّاب أوروبيون يطالبون بتوفير ممر آمن لسفينة أسطول الحرية "مادلين"

رام الله - دنيا الوطندعا برلمانيون أوروبيون إلى توفير ممر آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية "مادلين"، التي تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعانون من الجوع تحت وطأة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من سنة وسبعة أشهر.وشاركت ريما حسن، العضو الفرنسية في البرلمان الأوروبي المتواجدة على متن السفينة، في منشور، اليوم السبت، عبر حسابها في منصة (إكس)، رسالة مفتوحة وقعها أكثر من 200 عضو في البرلمان الأوروبي.وطالب النواب في الرسالة، بضمان سلامة ركاب سفينة "مادلين" التابعة لتحالف أسطول الحرية، التي تتجه لتسليم المساعدات إلى غزة، وضمان مرور السفينة بشكل آمن ودون عوائق إلى غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى المنطقة على الفور.وقررت إسرائيل منع سفينة مادلين، التي أبحرت من إيطاليا في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة، من الاقتراب أو الرسو في سواحل القطاع.وتقلّ السفينة 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.وسبق أن تعرضت سفينة "الضمير"، في الثاني من أيار/ مايو الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة أثناء محاولتها كسر الحصار، ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها، وفق ما أفادت به مصادر التحالف المنظم للرحلة.وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، تمارس إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 180 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.