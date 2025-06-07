غزة..صاروخ إسرائيلي واحد يمحو عائلة بكاملها من الوجود ويسقط 35 شهيداً من ثلاثة أجيال





وأوضحت المصادر أن صاروخًا إسرائيليًا أصاب منزل عائلة خضر، ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد العائلة البالغ عددهم 36 شخصًا، مضيفةً أن القصف دمر المنزل بالكامل، وأسفر عن شطب العائلة كاملة من السجلات المدنية في القطاع.



وأورد موقع "روسيا اليوم" قائمة الشهداء من عائلة خضر،كالتالي:



• المهندس/ محمد إسماعيل خضر

• زوجته/ سهام خضر فارس خضر

وأبنائهما:

• إبراهيم محمد خضر

• مصطفى محمد خضر

• كريم محمد خضر

• آية محمد خضر

• ليان محمد خضر



• المهندس/ رمزي إسماعيل خضر

• زوجته/ الأستاذة أحلام حسين خضر

وأبنائهما:

• الدكتور/ سلطان رمزي خضر

• الدكتورة/ ندى رمزي خضر

• رنا رمزي خضر

• أحمد رمزي خضر

• رغد رمزي خضر

• لانا رمزي خضر



• محمد عبد الرازق خضر

• زوجته الدكتورة/ عايدة إسماعيل خضر

وأبنائهما:

• عبد الرازق محمد خضر

• أسيل محمد خضر

• فرح محمد خضر

• حلا محمد خضر



• دكتور الأشعة "عبد القادر حسين خضر"

• زوجته/ الحكيمة "فاتن إسماعيل خضر"

وأبنائهما:

• حسين عبد القادر خضر

• بسام عبد القادر خضر

• الدكتورة/ شهد عبد القادر خضر

• بسمة عبد القادر خضر

• لمى عبد القادر خضر



• الأستاذة "إلهام شحدة خضر"

وأبنائها:

• الحكيمة/ حنين مروان خضر

• ريما مروان خضر

• رشا مروان خضر

•ديما مروان خضر

•عامر مروان خضر

• شادي مروان خضر



ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة من الاستهدافات التي تطال المدنيين والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وسط استمرار العدوان وغياب أي تحرك دولي فاعل لوقف الجرائم بحق السكان العزل.



وشهد قطاع غزة اليوم السبت تصعيدا إسرائيليا عنيفا أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، تزامنا مع تواصل الغارات الجوية على منازل المدنيين والمناطق السكنية، وسط تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.



رام الله - دنيا الوطناستشهدت عائلة فلسطينية بأكملها اليوم السبت جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلها في حي الجرن بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بحسب ما أفادت به مصادر صحفية.