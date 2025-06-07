دولي

تقارير: الاستخبارات الإيرانية حصلت على آلاف الوثائق النووية الإسرائيلية

تقارير: الاستخبارات الإيرانية حصلت على آلاف الوثائق النووية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر إيرانية مطلعة أن جهاز الاستخبارات الإيراني نجح في الوصول إلى كمية ضخمة من الوثائق والمعلومات الاستراتيجية الإسرائيلية، بينها آلاف الملفات التي تتعلق بـمشاريع ومنشآت نووية داخل إسرائيل، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت.

وأوضحت المصادر أن العملية تمت قبل فترة، لكن تعقيد المهمة والحاجة إلى نقل المواد الحساسة إلى مواقع آمنة داخل إيران فرضا تكتمًا إعلاميًا حتى التأكد من وصول الوثائق إلى وجهتها النهائية.

كما كشفت أن الوثائق المسرّبة تتضمن صورًا ومقاطع فيديو، وأن مراجعتها تتطلب وقتًا نظرًا لضخامتها وتشعب محتواها.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، لاسيما مع مواصلة طهران تخصيب اليورانيوم، على الرغم من المفاوضات الجارية بينها وبين واشنطن منذ 12 أبريل الماضي.

من جانبها، أفادت مصادر إسرائيلية وأميركية بأن إسرائيل وضعت خططًا لضرب منشآت نووية إيرانية خلال ساعات، في حال انهيار المحادثات.

وكان جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية قد أعلنا، قبل نحو أسبوعين، اعتقال مواطنَين إسرائيليين هما "روي مزراحي" و"ألموغ أتياس"، بتهمة التعاون مع إيران، وهي قضية قالت وكالة الأنباء الإيرانية إنها مرتبطة بالملف الاستخباراتي الأخير، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي بذلك حتى الآن.

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