الصحة بغزة : 95 شهيدا خلال 48 ساعة

رام الله - دنيا الوطنشهد قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية تصعيدًا جديدًا في العدوان الإسرائيلي، أسفر عن استشهاد 95 مواطنًا وإصابة 304 آخرين، بحسب التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في القطاع.وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54,772 شهيدًا و125,834 مصابًا، وسط أوضاع إنسانية كارثية وتدهور حاد في المنظومة الصحية نتيجة الحصار واستهداف المستشفيات والمنشآت الطبية.ومنذ الثامن عشر من مارس 2025، بلغت حصيلة الضحايا 4,497 شهيدًا و13,793 إصابة، في دلالة على تصاعد وتيرة الغارات خلال الأشهر الأخيرة.في سياق متصل، تتواصل المجازر في محيط مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، حيث استُشهد خلال اليومين الماضيين 10 مدنيين وأصيب أكثر من 110 آخرين أثناء محاولاتهم الحصول على المعونات. وبذلك، يرتفع إجمالي الضحايا في هذا السياق إلى 110 شهيدًا وأكثر من 1,000 مصاب، في ظل استمرار استهداف المدنيين خلال عمليات التوزيع.