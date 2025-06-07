أبوعبيدة:قوات الاحتلال تحاصر مكان احتجاز أسير إسرائيلي ومحاولة تحريره ستؤدي إلى مقتله

رام الله - دنيا الوطنأصدر الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تحذيراً عاجلاً مساء السبت، حذر فيه من تداعيات محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرير أحد أسراها بالقوة.وقال أبو عبيدة في بيان رسمي: "تحاصر قوات الاحتلال مكاناً يتواجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنجاوكر، ونؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادته حياً".وأضاف أن "في حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المسؤول عن مقتله، بعد أن حافظنا على حياته لمدة عام وثمانية شهور"، في إشارة إلى أن الكتائب كانت تحتجزه منذ فترة طويلة دون أن يلحق به الأذى.