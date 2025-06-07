شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال:اعتقال قائد كتيبة جنين في الجهاد الإسلامي

جيش الاحتلال:اعتقال قائد كتيبة جنين في الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مسلم مصاروة،فجر اليوم السبت، خلال عملية عسكرية نفذها في بلدة برقين قرب مدينة جنين، إلى جانب اعتقال اثنين آخرين.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مصاروة كان الهدف الأساسي لجهاز الشاباك في منطقة جنين، وقد تم اعتقاله خلال عملية عسكرية شاركت فيها وحدة اليمام وقوات احتياط، وشملت تطويق مبنى في وادي برقين، حيث تم العثور أيضًا على أسلحة تمت مصادرتها.

وأكد جيش الاحتلال أن الأنشطة العسكرية في الضفة الغربية تصاعدت بالتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيرًا إلى تزايد عمليات تهريب السلاح وتوسع نشاط الفصائل الفلسطينية المسلحة.

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