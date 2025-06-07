جيش الاحتلال يزعم العثور على جثة محمد السنوار بخان يونس

رام الله - دنيا الوطنقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال عثرت خلال الساعات الأخيرة على جثة يُعتقد أنها تعود لمحمد السنوار، قائد كتائب القسام ، وذلك داخل مجمّع أنفاق تحت الأرض في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وبحسب الإذاعة، فقد تم العثور على الجثة داخل أحد الأنفاق، إلى جانب نحو عشر جثث أخرى تعود، وفق التقديرات الإسرائيلية، إلى مسلحين فلسطينيين.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 1 يونيو/حزيران الجاري، اغتيال محمد السنوار خلال غارة جوية نُفذت في 13 مايو/أيار الماضي على منطقة محيطة بالمستشفى الأوروبي في خان يونس، ضمن عملية قال إنها جرت بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك).ووفق بيان الجيش، فإن الغارة استهدفت مجمعًا لقيادة وسيطرة تحت الأرض تابعًا لحركة حماس، وأسفرت عن مقتل السنوار إلى جانب محمد شبانة، قائد لواء رفح، ومهدي كوارع، قائد كتيبة جنوب خان يونس.ولم تصدر حركة حماس حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل السنوار أو القادة الآخرين.