الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تنعى الإعلامية إيناس الطويل

رام الله - دنيا الوطننعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، الإعلامية القديرة إيناس فؤاد الطويل، التي توفيت يوم أمس الجمعة، بعد مسيرة مهنية ووطنية حافلة بالعطاء في خدمة الإعلام الفلسطيني وقضاياه العادلة.وقالت في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إن الراحلة إيناس الطويل كانت واحدة من الوجوه الإعلامية الرائدة في فلسطين، إذ أسهمت بدور أساسي في تأسيس تلفزيون فلسطين الرسمي مطلع تسعينيات القرن الماضي، وشغلت فيه مناصب قيادية بارزة، وكان لها دور محوري في تدريب أجيال من الصحفيين الفلسطينيين، خصوصاً من الشابات العاملات في هذا القطاع، وقد عُرفت بمهنيتها العالية والتزامها الوطني.وتقدمت اللجنة الرئاسية العليا، بجميع أعضائها وموظفيها، بالتعازي من أسرة الفقيدة وذويها، ومن عموم آل الطويل في الداخل والخارج، ومن الأسرة الإعلامية الفلسطينية التي خسرت برحيلها قامة إعلامية وإنسانية كبيرة، عُرفت بإخلاصها لفلسطين، وتمسكها بقيم العدالة والحق، ودفاعها عن قضايا شعبها، خاصة من خلال تغطياتها الإعلامية المؤثرة في أصعب الظروف.