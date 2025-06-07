عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على حي الصبرة في غزة

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رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن حي الصبرة وسط مدينة غزة شهد مجزرة مروعة، ظهر اليوم، جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف أحد المنازل السكنية.وأوضح الرائد محمود بصل في تصريحات صحفية أن المنزل المستهدف تعرّض لقصف مباشر بصاروخين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء، مرجّحًا أن يتجاوز العدد الأولي 30 شهيدًا، في حين تم تسجيل أكثر من 50 إصابة حتى اللحظة.ووصف المشهد في موقع القصف بأنه "قاسٍ جدًا ويُعبّر عن حجم الكارثة"، مشددًا على أن ما جرى في حي الصبرة "يُعد مجزرة متكاملة الأركان" بحق المدنيين.وتأتي هذه المجزرة في ظل استمرار الهجمات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الإنسانية مع تصاعد أعداد الضحايا ونقص المعدات الطبية.