المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطنأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، عفوًا عن 1526 شخصًا بمناسبة حلول عيد الأضحى، بينهم 15 مدان بقضايا تطرف وإرهاب بعد مراجعة مواقفهم.وقالت وزارة العدل، في بيان، إن العفو الملكي جاء عشية عيد الأضحى، الذي يصادف السبت، أول أيامه في المملكة.وذكرت أن "العفو الملكي شمل 1305 سجناء، و206 أشخاص في حالة سراح (صدرت بحقهم أحكام ابتدائية ولم يتم البت في استئنافها بعد)، إضافة إلى 15 شخصًا مدانين في قضايا الإرهاب أو التطرف".وأوضحت الوزارة أن "العفو عن المدانين في قضايا الإرهاب جاء بعدما أعلنوا رسميًا تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعتهم لتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب".وأقرت البلاد في 2016، استراتيجية جديدة تتعلق بالمعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة النزلاء، وتشمل "أنسنة (جعلها إنسانية) ظروف الاعتقال" و"إعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي".وفي العام التالي، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون، بالشراكة مع "الرابطة المحمدية للعلماء" و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"(حكوميتان)، برنامج "مصالحة".ويعمل البرنامج على محاربة التطرف، بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تُعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي، حسب السلطات.