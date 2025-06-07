عربي

المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، عفوًا عن 1526 شخصًا بمناسبة حلول عيد الأضحى، بينهم 15 مدان بقضايا تطرف وإرهاب بعد مراجعة مواقفهم.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن العفو الملكي جاء عشية عيد الأضحى، الذي يصادف السبت، أول أيامه في المملكة.

وذكرت أن "العفو الملكي شمل 1305 سجناء، و206 أشخاص في حالة سراح (صدرت بحقهم أحكام ابتدائية ولم يتم البت في استئنافها بعد)، إضافة إلى 15 شخصًا مدانين في قضايا الإرهاب أو التطرف".

وأوضحت الوزارة أن "العفو عن المدانين في قضايا الإرهاب جاء بعدما أعلنوا رسميًا تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعتهم لتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب".

وأقرت البلاد في 2016، استراتيجية جديدة تتعلق بالمعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة النزلاء، وتشمل "أنسنة (جعلها إنسانية) ظروف الاعتقال" و"إعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي".

وفي العام التالي، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون، بالشراكة مع "الرابطة المحمدية للعلماء" و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"(حكوميتان)، برنامج "مصالحة".

ويعمل البرنامج على محاربة التطرف، بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تُعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي، حسب السلطات.

أخبار ذات صلة

بيروت: إسرائيل تحاول إبقاء لبنان في حالة توتر عسكري دائم وتمنع انتشار الجيش جنوبا

بيروت: إسرائيل تحاول إبقاء لبنان في حالة توتر عسكري دائم وتمنع انتشار الجيش جنوبا

المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

هزة أرضية تضرب الجزائر

هزة أرضية تضرب الجزائر

وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري

وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري

غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه

ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه

مصر.. إقالة مسؤول كبير على الهواء (فيديو)

مصر.. إقالة مسؤول كبير على الهواء (فيديو)

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأونروا: منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة حظر على نقل الحقيقة

الأونروا: منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة حظر على نقل الحقيقة

الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد محاصرة منزل في وادي برقين غرب جنين

الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد محاصرة منزل في وادي برقين غرب جنين

حرب الإبادة في غزة: أكثر من 35 شهيداً منذ فجر أول أيام عيد الأضحى

حرب الإبادة في غزة: أكثر من 35 شهيداً منذ فجر أول أيام عيد الأضحى

فرنسية تقاضي إسرائيل بعد استشهاد حفيديها في غزة

فرنسية تقاضي إسرائيل بعد استشهاد حفيديها في غزة

مقتل 4 جنود إسرائيليين في خان يونس ومحاولة لأسر جندي مصاب

مقتل 4 جنود إسرائيليين في خان يونس ومحاولة لأسر جندي مصاب

حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

استشهاد الصحفي أحمد قلجة متأثراً بإصابته في قصف الاحتلال ساحة مستشفى المعمداني

استشهاد الصحفي أحمد قلجة متأثراً بإصابته في قصف الاحتلال ساحة مستشفى المعمداني

أسعار صرف العملات في فلسطين

أسعار صرف العملات في فلسطين

منوعات

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

عربي

بيروت: إسرائيل تحاول إبقاء لبنان في حالة توتر عسكري دائم وتمنع انتشار الجيش جنوبا

بيروت: إسرائيل تحاول إبقاء لبنان في حالة توتر عسكري دائم وتمنع انتشار الجيش جنوبا

المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

هزة أرضية تضرب الجزائر

هزة أرضية تضرب الجزائر

وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري

وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري