ترامب يتوعد طهران: لا تخصيب لليورانيوم.. وإلا "سنضطر للتحرك"

رام الله - دنيا الوطنجدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، رفض بلاده القاطع السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، ملوّحًا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرت طهران في هذا المسار.وفي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى ولاية نيوجيرسي، قال ترامب: "لن يُخصّبوا، وإذا خصّبوا فسنضطر إلى اتخاذ اتجاه مختلف"، دون أن يوضح طبيعة هذا الاتجاه، في إشارة على ما يبدو إلى احتمال الابتعاد عن المفاوضات.وأضاف الرئيس الأميركي: "لا أرغب في ذلك، لكن لن يكون لدينا خيار آخر.. لن نسمح بالتخصيب".تصريحات ترامب جاءت بعد يومين من رفض المرشد الإيراني علي خامنئي مقترحًا أميركيًا يقضي بتخصيب اليورانيوم ضمن إطار "كونسورتيوم إقليمي"، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على مستقبل المفاوضات بين الطرفين.وكانت طهران قد تسلمت، السبت الماضي، مقترحًا مكتوبًا من واشنطن عبر الوسيط العماني، وأعلنت أنها سترد عليه خلال الأيام المقبلة.يُذكر أن الولايات المتحدة وإيران أجريتا خمس جولات تفاوضية منذ 12 أبريل/نيسان الماضي بوساطة سلطنة عمان، مع تأكيد الجانبين تحقيق تقدم رغم استمرار الخلاف الأساسي بشأن تخصيب اليورانيوم. فبينما تتمسك طهران بحقها في التخصيب لأغراض مدنية، تصر واشنطن على منعه بشكل كامل.