أولمرت: إسرائيل مسؤولة عن تلبية احتياجات سكان غزة

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة "القناة الرابعة" البريطانية تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أكد فيها أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لن تؤدي إلى إنقاذ حياة الأسرى، مشددًا على أن "لا فرصة واقعية لتحقيق هذا الهدف من خلال القوة العسكرية".ودعا أولمرت في تصريحاته إلى إنهاء الحرب فورًا، والعمل على ضمان تلبية احتياجات سكان غزة بـ"طريقة فعالة وإنسانية"، مؤكدًا أن "أغلبية الإسرائيليين باتوا يرغبون بوقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب من القطاع كونه أرضًا فلسطينية"، وذلك في إشارة إلى تحول في المزاج العام داخل إسرائيل.وأوضح أولمرت في مقابلة سابقة أن الدعم الأميركي والأوروبي لإسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان انطلاقًا من "حق الدفاع عن النفس"، لكنه أشار إلى أن "الجميع كان يعلم منذ البداية أن هذه الحرب ستعرض المدنيين للخطر، ولن تحقق أهدافها".وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس تحالف الديمقراطيين، يائير غولان، تأكيده على ضرورة "تحديد أهداف الحرب التي يمكن تحقيقها بوضوح"، في ظل الغموض الذي يكتنف سير العمليات العسكرية وأهدافها المعلنة.