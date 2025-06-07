الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد محاصرة منزل في وادي برقين غرب جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، ثلاثة شبان من منطقة وادي برقين غرب جنين.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان وهم: مسلم مصاروة وخالد المصري، ومصعب الدمج، بعد محاصرة ومداهمة منزل يعود لعائلة أبو حذيفة المصري.وكانت قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت وادي برقين وحاصرت منزل المصري، ووجهت طائرة مسيرة نحوه، فيما اعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل المحيطة بالمنزل المحاصر.ويواصل الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 138 على التوالي، الذي خلف حتى اللحظة 39 شهيدا وأكثر من 200 جريح، واعتقال العشرات، وإجبار نحو 22 ألف مواطن على النزوح من مخيم جنين ومحيطه، وتدمير وتفجير عشرات المنازل.