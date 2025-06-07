شؤون فلسطينية

عشرات الشهداء والجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد أكثر من 30 مواطنا، فجر وصباح اليوم السبت، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 12 مواطنا وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة خانيونس، بينهم 4 من عائلة واحدة (الأب والأم ونجليهما).

وأضافت، أن سبعة مواطنين آخرين استشهدوا، في قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

كما استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب مدينة رفح.

ولفتت المصادر، إلى أن أعداد الشهداء الذين استشهدوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم بلغ 115 شهيدا، وأكثر من 580 مصابا، وتسعة مفقدوين.

واستشهد مواطنان في قصف الاحتلال لتراكتور مياه تابع لبلدية البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان في قصف مدفعية الاحتلال تجما للأهالي في حي الصفطاوي شمالي غرب مدينة غزة، كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف على منطقة أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

واستشهد في أول أيام عيد الأضحى، 33 مواطنا في غارات وقصف الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

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