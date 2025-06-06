أبو عبيدة: ليس أمام الاحتلال إلا وقف حرب الإبادة أو استقبال المزيد من التوابيت

رام الله - دنيا الوطنأكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما تكبده الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة من خسائرَ في خانيونس وجباليا "لهو امتدادٌ لسلسلة العمليات النوعية، ونموذجٌ لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه".وقال أبو عبيدة في تغريدات عبر حسابه على منصة (تيليجران) مساء اليوم: ليس أمام جمهور العدو إلا إجبارَ قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت.وأضاف: لا يزال مجاهدونا ورثةُ الأنبياء يقذفون بـ”حجارة داود” على “عربات جدعون” فتدمَغ جبروتَ الاحتلال فإذا هو زاهق، ليسطروا ببطولاتهم انتصارَ الفئة المؤمنة المستضعفة على الفئة الظالمة المتغطرسة.وقُتل ستة جنود إسرائيليين وأصيب 17 آخرون -بعضهم بجروح خطيرة- في عدة عمليات وكمائن نفذتها المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.