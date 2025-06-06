جمعية النقل الخاص بغزة تصدر بياناً حول تعطل العمل بالمعابر والمساعدات الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنقالت جمعية النقل الخاص في غزة، مساء اليوم الجمعة، إنه "لليوم الثاني على التوالي، يتواصل تعطل العمل في المعابر، مما يزيد من معاناة أهلنا المحتاجين للمساعدات الإنسانية".وأضافت الجمعية في تصريح صحفي: "نحن الآن في مفاوضات جادة مع المؤسسات العاملة في مجال المساعدات، حيث يتوجه الوفد إلى الطرف الآخر لإيجاد حلول عاجلة".وأوضحت: مطلبنا الأول والأساسي هو توفير الحد الأدنى من الأمن لضمان وصول المساعدات بأمان إلى مستحقيها. كما نؤكد على ضرورة تقديم المساعدات عبر معبر زكيم او- ايرز لتجنب المناطق التي تسيطر عليها العصابات الإجرامية، حيث تتعرض الشاحنات للسرقة بالقوة المسلحة، ويتم لاحقًا بيع هذه المساعدات بأسعار خيالية، مما يحرم الأسر المحتاجة من الدعم الذي تستحقه.وأكدت النقل الخاص التزامها الكامل "بإيصال هذه المساعدات لشعبنا، ونسعى جاهدين لاستئناف العمل في أقرب وقت ممكن، بإذن الله"، داعية الجهات المختصة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الشاحنات، وملاحقة كل من يطلق النار عليها أو يعرض السائقين للخطر، وصولا إلى القتل المتعمد.وطالبت بتحرك سريع وحاسم لضمان أمن المساعدات الإنسانية وعدم السماح للجماعات الخارجة عن القانون بتهديد حياة العاملين وإعاقة إيصال الدعم إلى أهلنا المحتاجين.