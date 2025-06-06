شؤون فلسطينية

حرب الإبادة في غزة: أكثر من 35 شهيداً منذ فجر أول أيام عيد الأضحى

حرب الإبادة في غزة: أكثر من 35 شهيداً منذ فجر أول أيام عيد الأضحى
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عشرات آخرون، الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى أكثر من 35 شهيدا.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال قصف بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وجنوب القطاع، أعلنت مصادر طبية استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال على نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غرب مدينة خانيونس. كما استشهد الطفل عمر رائد أحمد القططي برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة سجن السرايا، والمواطن عمر عامر المدهون متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق على المدينة.

واستشهد مواطن في غارة للاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، في حين نفذ جيش الاحتلال عملية نسف لمبانٍ شمال المدينة.

كما أفاد المصادر باستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 61 آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بعد أن أطلق النار صوب مواطنين قرب نقطة لتوزيع المساعدات غرب مدينة رفح.

وفي وقت سابق، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على منازل في بلدة جباليا شمال القطاع، جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

أخبار ذات صلة

أبو عبيدة: ليس أمام الاحتلال إلا وقف حرب الإبادة أو استقبال المزيد من التوابيت

أبو عبيدة: ليس أمام الاحتلال إلا وقف حرب الإبادة أو استقبال المزيد من التوابيت

جمعية النقل الخاص بغزة تصدر بياناً حول تعطل العمل بالمعابر والمساعدات الإنسانية

جمعية النقل الخاص بغزة تصدر بياناً حول تعطل العمل بالمعابر والمساعدات الإنسانية

حرب الإبادة في غزة: أكثر من 35 شهيداً منذ فجر أول أيام عيد الأضحى

حرب الإبادة في غزة: أكثر من 35 شهيداً منذ فجر أول أيام عيد الأضحى

الاحتلال يعتقل 4 أشقاء بينهم مصابان بعد حصار منزلهم في سيريس

الاحتلال يعتقل 4 أشقاء بينهم مصابان بعد حصار منزلهم في سيريس

فرنسية تقاضي إسرائيل بعد استشهاد حفيديها في غزة

فرنسية تقاضي إسرائيل بعد استشهاد حفيديها في غزة

&quot;مؤسسة غزة الإنسانية&quot; تغلق مراكز توزيع المساعدات حتى إشعار آخر

"مؤسسة غزة الإنسانية" تغلق مراكز توزيع المساعدات حتى إشعار آخر

مقتل 4 جنود إسرائيليين في خان يونس ومحاولة لأسر جندي مصاب

مقتل 4 جنود إسرائيليين في خان يونس ومحاولة لأسر جندي مصاب

حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات في فلسطين

أسعار صرف العملات في فلسطين

في أول أيام العيد..9 شهداء وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

في أول أيام العيد..9 شهداء وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

حماس والجهاد تبحثان الأوضاع في غزة وجهود المفاوضات

حماس والجهاد تبحثان الأوضاع في غزة وجهود المفاوضات

القسام تكشف تفاصيل كمين مركب ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا

القسام تكشف تفاصيل كمين مركب ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا

حماس تُعلّق على تصريحات ليبرمان بشأن تسليح إسرائيل لعصابات في غزة

حماس تُعلّق على تصريحات ليبرمان بشأن تسليح إسرائيل لعصابات في غزة

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

منوعات

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

عربي

هزة أرضية تضرب الجزائر

هزة أرضية تضرب الجزائر

وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري

وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري

سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه

ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه