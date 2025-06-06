حرب الإبادة في غزة: أكثر من 35 شهيداً منذ فجر أول أيام عيد الأضحى



واستشهد مواطن في غارة للاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، في حين نفذ جيش الاحتلال عملية نسف لمبانٍ شمال المدينة.



كما أفاد المصادر باستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 61 آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بعد أن أطلق النار صوب مواطنين قرب نقطة لتوزيع المساعدات غرب مدينة رفح.



وفي وقت سابق، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على منازل في بلدة جباليا شمال القطاع، جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة.



ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.





رام الله - دنيا الوطناستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عشرات آخرون، الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى أكثر من 35 شهيدا.وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال قصف بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة عشرات آخرين.وجنوب القطاع، أعلنت مصادر طبية استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال على نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غرب مدينة خانيونس. كما استشهد الطفل عمر رائد أحمد القططي برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة سجن السرايا، والمواطن عمر عامر المدهون متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق على المدينة.