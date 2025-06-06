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دولي

والد إيلون ماسك: صراع ابني مع ترامب سخيف وسينتهى قريباً

والد إيلون ماسك: صراع ابني مع ترامب سخيف وسينتهى قريباً
رام الله - دنيا الوطن
أكد إيرول ماسك، والد الملياردير إيلون ماسك، أن الحرب الكلامية المشتعلة بين ابنه والرئيس الأميركي دونالد ترامب "ستنتهي في غضون أيام قليلة"، واصفاً إياها بأنها مجرد صراع بين "الزعماء" (Alphas).

وعلق إيرول ماسك على الخلاف الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لفت انتباه العالم، واصفاً إياه بأنه "سخيف بعض الشيء" ومدفوع بالتوتر والإرهاق في أعلى مستويات السلطة.

وفي معرض حديثه عن قرار إيلون إثارة ملفات جيفري إبستين في هجومه على ترامب، أقرّ إيرول ماسك بأنه كان في حيرة من أمره.

وأضاف: "لا أعرف ما الذي كان يفكر فيه... لا يسعني إلا أن أتخيل أنه مجرد خطأ سخيف"، واصفًا هذه الخطوة بأنها نتيجة ضغط نفسي وليس استراتيجية.

فيما أقرّ والد الملياردير الأميركي بأن ابنه قلق بشأن ما يراه استغلالا من قبل الديمقراطيين للحوافز المالية لتمرير التشريعات، وهي النقطة التي أشعلت، بحسب التقارير، الصراع على منصات السوشيال ميديا.

ورغم التوتر العلني، عبّر إيرول ماسك عن ثقته بأن الخلاف بين إيلون وترامب سيكون قصير الأمد.

وعندما سئل عما إذا كان ترامب وماسك سيتصالحان، أجاب: "نعم، بالطبع". وتابع "لقد أرسلتُ له رسالة... أطلب منه فيها التأكد من أن هذا سيُحل".

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