الاحتلال يعتقل 4 أشقاء بينهم مصابان بعد حصار منزلهم في سيريس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أربعة أشقاء بعد محاصرة منزلهم، في سيريس جنوب جنين.وقالت والدة الشبان الأربعة، إن قوات الاحتلال حاصرت المنزل، واطلقت الرصاص الحي على نجلها أحمد نعيم قطيط، وأصابته في خاصرته ويده، كما أصابت نجلها الآخر قصي في قدمه، واعتقلتهما الى جانب نجليها عدي ومحمد.وكانت قوة خاصة إسرائيلية قد تسللت إلى قرية سيرين، مساء أمس الخميس، وحاصرت منزل عائلة قطيط، واطلقت الرصاص الحي باتجاهه، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه.كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى القرية من حاجز دوتان، وسط تحليق للطيران الحربي، واستمر ذلك عدة ساعات قبل اعتقال الأشقاء الاربعة.