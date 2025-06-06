فرنسية تقاضي إسرائيل بعد استشهاد حفيديها في غزة

رام الله - دنيا الوطنقدّمت سيدة فرنسية شكوى قضائية ضد مجهول أمام القضاء الفرنسي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، على خلفية استشهاد حفيديها، الطفلين الفرنسيين جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر (6 و9 سنوات)، خلال قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب ما أفاد به محاميها أرييه أليمي لوكالة الصحافة الفرنسية.وتسعى الشكوى، التي تقع في 48 صفحة، إلى تعيين قاضي تحقيق للنظر في القضية، ومن المتوقع أن تنضم إليها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية دعمًا للمطالب القانونية.وترتكز الشكوى على كون الطفلين يحملان الجنسية الفرنسية، ما يمنح السلطات القضائية الفرنسية الصلاحية للنظر في القضية وفق القانون الدولي.ورفعت الجدة، جاكلين ريفو، الشكوى بصفتها قريبة من الدرجة الأولى من جهة الأم، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم قتل، ومحاولة قتل، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، إلى جانب التواطؤ في هذه الجرائم.ورغم أن الشكوى مقدمة ضد مجهول من الناحية الشكلية، فإنها تسمي صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته، بالإضافة إلى مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، باعتبارهم جهات تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجوم.