"مؤسسة غزة الإنسانية" تغلق مراكز توزيع المساعدات حتى إشعار آخر

أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الجمعة، إغلاق جميع مواقع توزيع المساعدات التابعة لها في قطاع غزة، دون تحديد موعد لإعادة فتحها، داعية المواطنين إلى الابتعاد عنها حرصًا على سلامتهم.





ويأتي هذا القرار بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبعد استئناف محدود لتوزيع المساعدات، أمس الخميس، في موقعين جنوب القطاع، عقب توقف مؤقت للنشاط الإغاثي بسبب حوادث إطلاق نار مميتة وقعت قرب مناطق التوزيع خلال الأيام الماضية.



وأوضحت المؤسسة أنها وزعت قرابة 25,000 صندوق غذائي خلال الساعات الماضية، بواقع 18,240 صندوقًا في موقع "القرية السويدية" غرب رفح، و6,720 في موقع حي السعودية المجاور، لافتة إلى أن كلا الموقعين سيُغلقان مجددًا.



في سياق متصل، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن مراكز توزيع ما يُعرف بـ"المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية" تحوّلت إلى مصائد للموت الجماعي، تسببت خلال ثمانية أيام فقط في استشهاد 102 مواطن وإصابة 490 آخرين، نتيجة استهداف مباشر للمدنيين الجوعى في مناطق رفح وجسر وادي غزة.



وأشار المكتب إلى أن هذه المراكز تُقام في مناطق مكشوفة وخاضعة لسيطرة الاحتلال، وتدار أمنيًا من قبل الجيش الإسرائيلي وشركة أمنية أمريكية، دون إشراف دولي مستقل، ما يجعلها وفق القانون الدولي نقاطًا محتملة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن المساعدات تُستغل كوسيلة للقتل الجماعي، عبر استدراج المدنيين وإطلاق النار عليهم عمدًا في مواقع التوزيع.



ويُذكر أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لا تزال تتفاقم، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، وغياب ممرات إنسانية آمنة.



رام الله - دنيا الوطن