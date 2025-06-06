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روسيا تسقط 174 مسيّرة أوكرانية في أكبر هجوم جوي منذ أسابيع

روسيا تسقط 174 مسيّرة أوكرانية في أكبر هجوم جوي منذ أسابيع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 174 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، في أكبر هجوم من نوعه منذ أسابيع، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي هذا التصعيد عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف العاصمة الروسية موسكو، فجر السبت الماضي، ما دفع موسكو إلى تنفيذ ضربات صاروخية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف، وعدد من المدن الأخرى، بينها لفيف ومقاطعات في شرق البلاد، مستهدفة مواقع عسكرية وبنية تحتية.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية تعرّض البلاد لهجمات متزامنة باستخدام صواريخ ومسيّرات انتحارية، فيما أفادت الإدارة العسكرية في كييف بأن الضربات أصابت منشآت مدنية وسكنية، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، إلى جانب وقوع أضرار في شبكة المترو.

وفي روسيا، أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية تعليق الرحلات في مطارات العاصمة موسكو ومدينة كالوغا مؤقتًا، عقب إسقاط ست طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تتجه نحو المدينة، بحسب تصريحات عمدة موسكو.

كما أفادت وسائل إعلام روسية بأن مدينة إنغلز في مقاطعة ساراتوف تعرّضت لهجمات مشابهة بطائرات مسيّرة أوكرانية، في وقت لا تزال فيه المعارك الجوية بين الجانبين تتصاعد على وقع الجمود العسكري على جبهات القتال البرية.

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