مقتل 4 جنود إسرائيليين في خان يونس ومحاولة لأسر جندي مصاب





وأفادت مصادر صحفية بتقدم قوات الاحتلال جنوب خان يونس في ظل إطلاق نار متواصل من الدبابات، وقصف جوي يستهدف أي تحرك في مناطق التوغل.



وتواصل القوات الإسرائيلية توغلها البري في مناطق شرق وجنوب القطاع، إذ أفاد شهود عيان بأن الدبابات الإسرائيلية تقدمت تحت غطاء كثيف من النيران في حي التفاح شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي مكثف.



وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث تعاني المناطق المنكوبة من شح حاد في دخول المساعدات، وسط تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ منتصف مايو/أيار، بعد انهيار هدنة هشة في مارس الماضي.



وتؤكد إسرائيل أنها ماضية في عملياتها العسكرية بهدف تحرير بقية الأسرى الإسرائيليين، وإحكام السيطرة على القطاع، والقضاء على حركة حماس.



رام الله - دنيا الوطنقُتل أربعة جنود إسرائيليين وأُصيب 11 آخرون، بينهم حالة حرجة، اليوم الجمعة، إثر انهيار مبنى مفخخ خلال عمليات توغل عسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر إسرائيلية.وذكرت المصادر أن محاولة جرت لأسر أحد الجنود المصابين خلال العملية، لكنها لم تنجح.