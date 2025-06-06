شؤون فلسطينية

استشهاد الصحفي أحمد قلجة متأثراً بإصابته في قصف الاحتلال ساحة مستشفى المعمداني

استشهاد الصحفي أحمد قلجة متأثراً بإصابته في قصف الاحتلال ساحة مستشفى المعمداني
الشهيد الصحفي أحمد قلجة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد المصور الصحفي أحمد قلجة، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني، أمس.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت يوم أمس خيمة الصحفيين في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم، وهم: إسماعيل بدح، وسليمان حجاج، وسمير الرفاعي، وإصابة أربعة آخرين بجروح بين الحرجة والمتوسطة، وهم: أحمد قلجة، وعماد دلول، وإمام بدر، ومحمود الغازي.

وباستشهاد قلجة، ترتفع حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 226 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام، من بينهم 30 زميلة صحفية حتى اليوم، ومن بينهم زميل واحد في محافظات الضفة هو إبراهيم محاميد الذي استشهد في شباط/ فبراير 2024.

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