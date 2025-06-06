شؤون فلسطينية

في أول أيام العيد..9 شهداء وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

في أول أيام العيد..9 شهداء وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون، صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت نقطة لشحن الهواتف المحمولة قرب خيام النازحين غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي رفح، استشهد أربعة آخرون بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم عند مركز لتوزيع المساعدات غرب المدينة. 

كما انتشلت طواقم الإنقاذ شهيداً آخر جراء قصف استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

في الأثناء، تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق في حي التفاح شرق مدينة غزة، ومخيم جباليا شمال القطاع.

ويأتي هذا التصعيد ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 54,677 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب إصابة 125,530 آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة. وتؤكد الجهات الطبية أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود ضحايا عالقين تحت الأنقاض، وعدم قدرة طواقم الإنقاذ على الوصول إليهم بسبب استمرار القصف ودمار البنية التحتية.

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