دولي

واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها: إصدار مذكرة توقيف ضدّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة.

وأكّدت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات الأميركية على القضاة الأربعة، هي "محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية".

وسيُحظر على القضاة، وهن أربع نساء، دخول الولايات المتحدة؛ كما سيتم تجميد أي أصول تملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة".

وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا، وعلى إسرائيل".

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت متأخر من مساء الخميس، فرض إدارة الرئيس الأميركيّ عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

بدورها، قالت المحكمة في بيان، إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية، تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".

أخبار ذات صلة

روسيا تسقط 174 مسيّرة أوكرانية في أكبر هجوم جوي منذ أسابيع

روسيا تسقط 174 مسيّرة أوكرانية في أكبر هجوم جوي منذ أسابيع

واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

سجال حاد وحرب تغريدات متبادلة بين ترامب وماسك.. ما القصة؟

سجال حاد وحرب تغريدات متبادلة بين ترامب وماسك.. ما القصة؟

صحيفة: أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل قيد التنفيذ

صحيفة: أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل قيد التنفيذ

تسجيل مسرّب لنتنياهو يكشف السبب الحقيقي لإقالة غالانت وهاليفي

تسجيل مسرّب لنتنياهو يكشف السبب الحقيقي لإقالة غالانت وهاليفي

موقع أميركي: ترامب معجب بالهجوم الأوكراني لكنه يخشى العواقب

موقع أميركي: ترامب معجب بالهجوم الأوكراني لكنه يخشى العواقب

ترامب: إيران تتباطأ بقرارها بشأن الاتفاق النووي

ترامب: إيران تتباطأ بقرارها بشأن الاتفاق النووي

أزمة التجنيد تهدد حكومة نتنياهو: &quot;شاس&quot; يؤيد حل الكنيست وسموتريتش يحذر من خسارة الحرب

أزمة التجنيد تهدد حكومة نتنياهو: "شاس" يؤيد حل الكنيست وسموتريتش يحذر من خسارة الحرب

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات في فلسطين

أسعار صرف العملات في فلسطين

حماس والجهاد تبحثان الأوضاع في غزة وجهود المفاوضات

حماس والجهاد تبحثان الأوضاع في غزة وجهود المفاوضات

القسام تكشف تفاصيل كمين مركب ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا

القسام تكشف تفاصيل كمين مركب ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا

حماس تُعلّق على تصريحات ليبرمان بشأن تسليح إسرائيل لعصابات في غزة

حماس تُعلّق على تصريحات ليبرمان بشأن تسليح إسرائيل لعصابات في غزة

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 225 منذ أكتوبر 2023

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 225 منذ أكتوبر 2023

منوعات

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

عربي

هزة أرضية تضرب الجزائر

هزة أرضية تضرب الجزائر

وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري

وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري

سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه

ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه