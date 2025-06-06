سجال حاد وحرب تغريدات متبادلة بين ترامب وماسك.. ما القصة؟

رام الله - دنيا الوطنتبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك الانتقادات، الخميس، بعد أيام من مغادرة الأخير منصبه الحكومي.وبعد خلاف حاد حول مشروع الميزانية، صعّد إيلون ماسك من خلافه العلني مع دونالد ترامب الذي وصفه بالمجنون واقترح إنهاء عقود شركاته مع الحكومة.وصعّد ماسك من خلافه العلني مع ترامب، وردّ بالموافقة على منشور بمنصة (إكس) يطالب بمساءلة الرئيس الأميركي.وقال قطب التكنولوجيا على منصته (إكس) إن ترامب كان سيخسر الانتخابات الأخيرة لولا دعمه، مضيفا "أي قلة وفاء هذه".كذلك قال ماسك إن شركته (سبيس إكس) ستبدأ في وقف تشغيل مركبتها الفضائية "دراغون" على الفور، وذلك ردا على تصريح ترامب بشأن إلغاء العقود الاتحادية التي أبرمها ماسك.وكان ترامب قد أكد، الخميس، أنه طلب من ماسك مغادرة منصبه على رأس هيئة الكفاءة، واصفا إياه بـ"المجنون" ومحذرا من حرمانه من العقود مع الهيئات الحكومية.وكتب ترامب عبر منصته (تروث سوشال): "طلبت منه (إيلون) أن يغادر"، مضيفا "الطريقة الأسهل لتوفير المال في ميزانيتنا، مليارات ومليارات من الدولارات، هو إنهاء الدعم والعقود الحكومية لإيلون".وفي تدوينة أخرى، ذكر الرئيس الأميركي: "لقد كان إيلون -يستنزف قواه-، طلبت منه المغادرة، وسحبت منه تفويضه بشأن السيارات الكهربائية، والذي أجبر الجميع على شراء هذه السيارات التي لا يريدها أي شخص (والذي كان يعلم منذ أشهر أنني سأفعل ذلك!)، ثم أصيب بالجنون!"وردا على ذلك، نشر ماسك استطلاعا للرأي على حسابه في (إكس)، جاء فيه: "هل حان الوقت لإنشاء حزب سياسي جديد في أميركا يمثل فعليا 80% من الطبقة المتوسطة؟".وفي أقل من ساعة، حصد الاستطلاع أكثر من مليون تصويت، أغلبيتها الساحقة ذهبت في اتجاه "نعم".وبعدها، قال ماسك في تغريدة أخرى: "حان وقت إلقاء القنبلة الكبرى: ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوما سعيدا يا دونالد ترامب!".ويشير ماسك إلى وثائق عدة تتعلق بقضية رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال جنسي، لكنه انتحر في السجن قبل محاكمته.وتابع ماسك: "تذكروا هذه التغريدة في المستقبل، فالحقيقة ستظهر".وفي وقت سابق الخميس، أعرب الرئيس الأميركي، عن "استياء بالغ" من الانتقادات التي وجّهها ماسك لمشروع قانون الموازنة الضخم، مشيرا إلى أنه غير واثق من استمرار العلاقة "الرائعة"، التي تجمعه بحليفه المقرب.وصرّح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه وإيلون "جمعتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا ستبقى كذلك".وأضاف: "أنا مُحبط جدا من إيلون. لقد ساعدته كثيرا. كان على دراية بتفاصيل مشروع القانون أكثر من أي شخص هنا. لم يكن لديه أي اعتراض عليه. فجأة، واجه مشكلة، ولم تتفاقم إلا عندما علم أننا سنُخفِّض تفويض السيارات الكهربائية".وبعد دقائق قليلة من هذا التصريح، خرج ماسك ليردّ على ترامب، قائلا: "كلام ترامب خاطئ، لم يُعرض عليّ هذا القانون ولو لمرة واحدة، وتم إقراره في جنح الليل بسرعة كبيرة لدرجة أن لا أحدا تقريبا في الكونغرس استطاع قراءته".