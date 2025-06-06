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غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية
غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، سلسلة غارات وصفت بـ"العنيفة والمكثفة" على ضاحية بيروت الجنوبية، بعد تحذير سابق طالب فيه سكان عدد من المباني بالإخلاء.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، خلفت أعمدة كبيرة من الدخان.

وأضافت أن "الغارات الإسرائيلية كانت عنيفة جدا، والضربات كانت كبيرة للغاية، مع توقع استخدام صواريخ خارقة للتحصينات في تلك الهجمات، وسماع دويها في مناطق عدة من لبنان".

وادعى جيش الاحتلال أنه يهاجم الوحدة الجوية التابعة لـ(حزب الله) في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن الطيران الإسرائيلي قبل وقت من تلك الهجمات غارات تحذيرية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد تهديد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، باستهداف عدد من المباني هناك.

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس: "لقد أصدرنا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بمهاجمة هذا المساء وتدمير المباني المستخدمة لإنتاج وتخزين الطائرات بدون طيار التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في قلب منطقة الضحى في بيروت".

وأضاف كاتس: "تلقى سكان المباني بالفعل إخطارات الإخلاء، وسنواصل تطبيق قواعد وقف إطلاق النار دون أي تنازلات ولن نسمح لأي طرف بخلق تهديدات ضد البلدات الشمالية وجميع مواطني دولة إسرائيل، ونحن نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة مباشرة عن منع انتهاك وقف إطلاق النار وأي نشاط إرهابي ضد دولة إسرائيل".

في المقابل، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن "غارات إسرائيل استهداف ممنهج ومتعمد للبنان واستقراره، وتمثل انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701″، وطالب "المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وردع إسرائيل وإلزامها بالانسحاب من أراضينا المحتلة".

كما أدان الرئيس اللبناني ميشال عون "بشدة العدوان الإسرائيلي" وقال إنه "استباحة سافرة لاتفاق دولي ورسالة يوجهها مرتكب هذه الفظاعات إلى الولايات المتحدة وسياساتها ومبادراتها".

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