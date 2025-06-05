حماس والجهاد تبحثان الأوضاع في غزة وجهود المفاوضات

رام الله - دنيا الوطناستقبل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، وفدا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة، وذلك اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.واستعرض الاجتماع، بحسب بيان الحركة (حماس) آخر المستجدات السياسية والميدانية "في ظل العدوان الصهيوني على غزة وجرائم الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا وجهود المفاوضات عبر الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة".وأكد المجتمعون ضرورة ضمان وقف العدوان الشامل وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات ضمن أي اتفاق سياسي، مثمنين جهود الوسطاء الذين يعملون على التوصل لوقف إطلاق النار.وتوقف المجتمعون "عند معاناة أبناء شعبنا الذين يرفضون الذل والمهانة ويتمسكون بحقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، وحالة الصمود الأسطوري والتضحيات الاستثنائية التي يقدمها شعبنا في ظل حالة الصمت والعجز الدولي".وأكد قيادتا حماس والجهاد "ثبات المقاومة في الدفاع عن شعبنا، والتصدي لقوات الاحتلال التي فشلت في كسر إرادة غزة بصمود شعبها وبسالة مقاوميها رغم شراسة العدوان وفظاعة الجرائم الإرهابية الصهيونية".كما أدان المجتمعون جرائم الاحتلال المتواصلة في القدس والضفة والداخل، واعتداءاته المستمرة على سوريا ولبنان، "الأمر الذين يتطلب وحدة عربية وإسلامية في وجه المشروع الصهيوني الإرهابي"، وفق ما ذكر البيان.