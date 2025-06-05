شؤون فلسطينية

حماس والجهاد تبحثان الأوضاع في غزة وجهود المفاوضات

حماس والجهاد تبحثان الأوضاع في غزة وجهود المفاوضات
محمد درويش وزياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، وفدا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة، وذلك اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة. 

واستعرض الاجتماع، بحسب بيان الحركة (حماس) آخر المستجدات السياسية والميدانية "في ظل العدوان الصهيوني على غزة وجرائم الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا وجهود المفاوضات عبر الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة".

وأكد المجتمعون ضرورة ضمان وقف العدوان الشامل وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات ضمن أي اتفاق سياسي، مثمنين جهود الوسطاء الذين يعملون على التوصل لوقف إطلاق النار.

وتوقف المجتمعون "عند معاناة أبناء شعبنا الذين يرفضون الذل والمهانة ويتمسكون بحقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، وحالة الصمود الأسطوري والتضحيات الاستثنائية التي يقدمها شعبنا في ظل حالة الصمت والعجز الدولي".

وأكد قيادتا حماس والجهاد "ثبات المقاومة في الدفاع عن شعبنا، والتصدي لقوات الاحتلال التي فشلت في كسر إرادة غزة بصمود شعبها وبسالة مقاوميها رغم شراسة العدوان وفظاعة الجرائم الإرهابية الصهيونية".

كما أدان المجتمعون جرائم الاحتلال المتواصلة في القدس والضفة والداخل، واعتداءاته المستمرة على سوريا ولبنان، "الأمر الذين يتطلب وحدة عربية وإسلامية في وجه المشروع الصهيوني الإرهابي"، وفق ما ذكر البيان.

أخبار ذات صلة

حماس والجهاد تبحثان الأوضاع في غزة وجهود المفاوضات

حماس والجهاد تبحثان الأوضاع في غزة وجهود المفاوضات

القسام تكشف تفاصيل كمين مركب ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا

القسام تكشف تفاصيل كمين مركب ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا

الحية: لم نرفض مقترح ويتكوف الأخير وقدمنا تعديلات.. وجاهزون لتسليم حكومة غزة

الحية: لم نرفض مقترح ويتكوف الأخير وقدمنا تعديلات.. وجاهزون لتسليم حكومة غزة

حماس تُعلّق على تصريحات ليبرمان بشأن تسليح إسرائيل لعصابات في غزة

حماس تُعلّق على تصريحات ليبرمان بشأن تسليح إسرائيل لعصابات في غزة

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 225 منذ أكتوبر 2023

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 225 منذ أكتوبر 2023

وزير الأوقاف: جميع حجاج فلسطين على صعيد عرفات وهم بخير

وزير الأوقاف: جميع حجاج فلسطين على صعيد عرفات وهم بخير

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

وزير الأوقاف: جميع حجاج فلسطين على صعيد عرفات وهم بخير

وزير الأوقاف: جميع حجاج فلسطين على صعيد عرفات وهم بخير

&quot;الخارجية&quot;: تعطيل دور مجلس الأمن إفشال للجهود الدولية المبذولة لوقف جرائم الإبادة

"الخارجية": تعطيل دور مجلس الأمن إفشال للجهود الدولية المبذولة لوقف جرائم الإبادة

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,677 شهيداً

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,677 شهيداً

&quot;الأغذية العالمي&quot;: أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون سوء تغذية حاد

"الأغذية العالمي": أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون سوء تغذية حاد

الرئاسة الفلسطينية: حرب الإبادة وإرهاب المستعمرين و&quot;الفيتو&quot; الأميركي حلقة واحدة لن تحقق أمنا لأحد

الرئاسة الفلسطينية: حرب الإبادة وإرهاب المستعمرين و"الفيتو" الأميركي حلقة واحدة لن تحقق أمنا لأحد

تحقيق لـ(سي إن إن): الجيش الإسرائيلي أطلق النار على طالبي المساعدات برفح

تحقيق لـ(سي إن إن): الجيش الإسرائيلي أطلق النار على طالبي المساعدات برفح

منوعات

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

عربي

سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه

ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه

مصر.. إقالة مسؤول كبير على الهواء (فيديو)

مصر.. إقالة مسؤول كبير على الهواء (فيديو)

الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج

الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج