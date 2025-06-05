شؤون فلسطينية

القسام تكشف تفاصيل كمين مركب ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا

القسام تكشف تفاصيل كمين مركب ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تفاصيل تنفيذها كمين مركب ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الخط الشرقي في محيط موقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الأحد الماضي.

وفي بيان لها، مساء الخميس، أكدت القسام، أن مقاوميها دمروا الساعة 12:00 ناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105” وعبوة “شواظ” وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت: "بعد تدخل قوة النجدة وانسحابها فجّر مجاهدونا عبوة شديدة الانفجار في جيب “همر” عسكري وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك مع من تبقى من أفراد قوة النجدة بالأسلحة الخفيفة، وفور هبوط طائرة مروحية من نوع “يسعور” للإخلاء تم استهدافها بالأسلحة الرشاشة وأجبروها على الانسحاب".

وفي بيان آخر، أعلنت القسام استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق مرتجى بمنطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت قصفها تحشدات للاحتلال قرب مسجد "أم حبيبة" بمنطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس، بعدد من قذائف الهاون عيار 80 ملم.

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