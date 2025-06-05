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سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان
سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص أحبطت عملية تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الوكالة، الخميس، أن الشحنة تم ضبطها داخل شاحنة، وتضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع وذخائر من عيار 30 ملم.

وقد أُلقي القبض على سائق الشاحنة، وتمت إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الجهات الأمنية أن العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب الأسلحة وضبط الحدود، وفق (سانا).

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