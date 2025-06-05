شؤون فلسطينية

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكّل "واجبًا أخلاقيًا ومطلبا سياسيًا من كل قادة العالم"، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية، باريس.

ويقوم رئيس البرازيل التي اعترفت بدولة فلسطين في العام 2010، بزيارة دولة إلى فرنسا قبل مؤتمر تنظمه باريس والرياض في الأمم المتحدة اعتبارا من 17 حزيران/ يونيو المقبل للدفع بتسوية على أساس "حل الدولتين" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال لولا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "ما يحصل في غزة ليس حربا. هي إبادة جماعية يمارسها جيش عالي التجهيز ضد نساء واطفال (...) نرى إبادة ترتكب على مرأى منا يوما بعد يوم ولم يعد قبولها ممكنا".

بدوره، قال الرئيس الفرنسي، ماكرون، إنه يدرس اتخاذ "خطوات ملموسة" ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن القرار بشأن ذلك "سيتخذ خلال الأيام المقبلة"، وذلك خلال لقائه جمعه بنظيره البرازيلي.

وأضاف ماكرون أن "النقاشات في هذا الشأن لا تزال جارية، وسنقرر قريبًا ما إذا كان علينا تشديد لهجتنا تجاه إسرائيل واتخاذ خطوات ملموسة ضدها". وجاءت تصريحات ماكرون في سياق لقاء جمعه بالرئيس البرازيلي، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن الاجتماع.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من زيارة أجراها مسؤولان فرنسيان رفيعان إلى إسرائيل، نقلوا خلالها رسائل تطمين مفادها أن فرنسا لا تعتزم الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية خلال المؤتمر الدولي المرتقب، بل ستعلن عن نيتها في ذلك وتسعى لتهيئة الظروف المناسبة.

ونقل موقع (واينت) الإسرائيلي عن مصدر فرنسي مطّلع أن هدف المؤتمر، الذي تنظمه باريس والرياض في الأمم المتحدة في 17 حزيران/ يونيو، هو إنشاء إطار سياسي يُركّز على حل الدولتين، ويتضمن مراحل عدة أبرزها: الدعوة للإفراج عن الأسرى، بناء رؤية سياسية بعيدة المدى لإقامة دولة فلسطينية، الدعوة لاندماج إقليمي لإسرائيل، نزع سلاح حركة حماس، إنشاء منظومة أمنية لـ"اليوم التالي" في غزة، دعم السلطة الفلسطينية، وإجراء إصلاحات على المناهج الدراسية الفلسطينية.

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