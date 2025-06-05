دولي

موقع أميركي: ترامب معجب بالهجوم الأوكراني لكنه يخشى العواقب

موقع أميركي: ترامب معجب بالهجوم الأوكراني لكنه يخشى العواقب
ترامب
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع (أكسيوس) الأميركي، الخميس، أن الرئيس ترامب معجب الهجوم الأوكراني "النوعي"، والذي استهدف بمسّيرات، قاذفات استراتيجية في أربع قواعد جوية روسية.

واعتبر ترامب أن هجوم الطائرات المسيرة المفاجئ لأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع كان قويا ومبهرا، لكنه يخشى من تأثيره على فرص وقف إطلاق النار.

ووفق ما ذكر (أكسيوس)، فإن العملية التي استهدفت أكثر القواعد الجوية الروسية استراتيجية، والتي نفذت على بعد آلاف الأميال، أوحت بأن لدى أوكرانيا أوراقا أكثر مما كان ترامب يظن، لكن ذلك سيدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتصعيد.

وقال ترامب، الأربعاء، إن بوتين أخبره "بقوة شديدة" أنه سيرد، وأضاف ترامب عن مكالمة جمعته ببوتين: "كانت محادثة جيدة، لكنها ليست محادثة ستؤدي إلى السلام الفوري".

ونقل الموقع الأميركي عن مصادر مطلعة قولها، إن ترامب صمت بشكل مثير للدهشة بشأن الهجوم الأوكراني، لكنه في الخفاء أبدى إعجابه بالعملية.

وأضافت المصادر أن ترامب قال لأحد المقربين منه: "العملية كانت قوية جدا، اعتبرها مبهرة".

وقال مصدر مطلع، إن ترامب أخبر أشخاصا التقاهم في الأيام الأخيرة أن هجوم الطائرات المسيرة قد يدفع بوتين للرد بشكل كبير جدا.

وأضاف المصدر للموقع، أن ترامب قلق من أن هذا السيناريو سيؤخر مبادرته الدبلوماسية، التي أدت إلى أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ ثلاث سنوات.

وقال مصدر آخر تحدث إلى ترامب: "نريد لهذه الحرب أن تنتهي. نريد خفض التصعيد. لذا إذا فقد بوتين أعصابه ردا على ذلك، نعم، لدى الرئيس مخاوف".

وقال بوتين، يوم الأربعاء، خلال اجتماع تم بثه على التلفزيون الروسي والأوكراني إن الهجمات تضع موضع الشك أي وقف لإطلاق النار، أو اجتماع على مستوى القادة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما أن أحد أسباب قلق البيت الأبيض من الهجوم الأوكراني هو أنه استهدف قاذفات بعيدة المدى قادرة على حمل أسلحة نووية، وهي عنصر رئيسي في الردع النووي الروسي، ما جعل مسؤول أميركي يعلق بأن: "هذه نقطة خطيرة جدا".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "الهجوم بالطائرات المسيرة لم يفاجئه، لأن هذا ما يحدث عندما تستمر الحرب، لكنه قلق من أنه سيطيل أمد القتال. هو يريد أن يتوقف القتال، لذا فإنه يشعر بخيبة أمل كلما وقع هجوم كهذا".

أخبار ذات صلة

موقع أميركي: ترامب معجب بالهجوم الأوكراني لكنه يخشى العواقب

موقع أميركي: ترامب معجب بالهجوم الأوكراني لكنه يخشى العواقب

ترامب: إيران تتباطأ بقرارها بشأن الاتفاق النووي

ترامب: إيران تتباطأ بقرارها بشأن الاتفاق النووي

أزمة التجنيد تهدد حكومة نتنياهو: &quot;شاس&quot; يؤيد حل الكنيست وسموتريتش يحذر من خسارة الحرب

أزمة التجنيد تهدد حكومة نتنياهو: "شاس" يؤيد حل الكنيست وسموتريتش يحذر من خسارة الحرب

زعيم المعارضة الإسرائيلية: هذا الكنيست انتهى

زعيم المعارضة الإسرائيلية: هذا الكنيست انتهى

ترامب يتحدث عن تفاصيل مكالمته مع بوتين

ترامب يتحدث عن تفاصيل مكالمته مع بوتين

ترامب يتحدث عن أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا

ترامب يتحدث عن أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا

أكبر عملية إخلاء منذ 1945.. 3 قنابل ترعب مدينة ألمانية

أكبر عملية إخلاء منذ 1945.. 3 قنابل ترعب مدينة ألمانية

قائد احتياط إسرائيلي: الجنود مستنزفون ويدفعون ثمن قرارات غير مدروسة

قائد احتياط إسرائيلي: الجنود مستنزفون ويدفعون ثمن قرارات غير مدروسة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

وزير الأوقاف: جميع حجاج فلسطين على صعيد عرفات وهم بخير

وزير الأوقاف: جميع حجاج فلسطين على صعيد عرفات وهم بخير

&quot;الخارجية&quot;: تعطيل دور مجلس الأمن إفشال للجهود الدولية المبذولة لوقف جرائم الإبادة

"الخارجية": تعطيل دور مجلس الأمن إفشال للجهود الدولية المبذولة لوقف جرائم الإبادة

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,677 شهيداً

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,677 شهيداً

&quot;الأغذية العالمي&quot;: أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون سوء تغذية حاد

"الأغذية العالمي": أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون سوء تغذية حاد

تحقيق لـ(سي إن إن): الجيش الإسرائيلي أطلق النار على طالبي المساعدات برفح

تحقيق لـ(سي إن إن): الجيش الإسرائيلي أطلق النار على طالبي المساعدات برفح

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

منوعات

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

عربي

سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه

ابن عميد شهير بنظام الأسد يقتل أمه

مصر.. إقالة مسؤول كبير على الهواء (فيديو)

مصر.. إقالة مسؤول كبير على الهواء (فيديو)

الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج

الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج