شؤون فلسطينية

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

بريطانيا: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً
رام الله - دنيا الوطن
أعربت بريطانيا عن إدانتها الشديدة، للقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ووصفت النظام الإسرائيلي الجديد لإيصال المساعدات لغزة بأنه "غير إنساني"، داعيةً إلى رفع هذه القيود بشكل فوري.

وأوضحت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، في بيان لها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بأن لندن صوتت لصالح مشروع القرار بشأن غزة لأن "الوضع غير المحتمل هناك يجب أن ينتهي".

وانتقدت وودوارد قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قائلة "توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والتقييد الشديد للمساعدات غير مبرر وغير متناسب ويؤدي إلى نتائج عكسية، المملكة المتحدة تعارض ذلك تمامًا".

وأكدت، أن "النظام الجديد الذي تدّعي إسرائيل أنه يسهل وصول المساعدات، تسبب في مقتل فلسطينيين يائسين لإطعام أسرهم أثناء محاولتهم الوصول إلى عدد محدود جدا من مواقع المساعدات، التي سمحت بها إسرائيل"، ووصفت ذلك بأنه "سلوك غير إنساني".

كما أعربت المملكة المتحدة عن دعمها لدعوة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها.

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