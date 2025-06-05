ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 225 منذ أكتوبر 2023

رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 225 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أربعة صحفيين جدد.وأوضح المكتب في بيانه له، الخميس، أن الشهداء الجدد هم:الصحفي سليمان حجاج، ويعمل مراسلاً ومحرراً في قناة فلسطين اليوم الفضائية.الصحفي إسماعيل بدح، ويعمل مصوراً في قناة فلسطين اليوم الفضائية.الصحفي سمير الرفاعي، ويعمل محرراً في وكالة شمس نيوز الإخبارية.الصحفي يوسف النخالة، ويعمل صحفياً في وكالة الوطنية للإعلام، واستشهد يوم السبت الموافق 31 مايو 2025.وأدان البيان بأشد العبارات ما وصفه بـ"الاستهداف والقتل والاغتيال الممنهج" الذي يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما دعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع المؤسسات الصحفية حول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.كما حمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الحرب، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالصحافة والإعلام إلى إدانة هذه الانتهاكات، وردع الاحتلال وملاحقته قانونياً في المحاكم الدولية، والعمل على حماية الصحفيين ووقف استهدافهم.