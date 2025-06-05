وزير الأوقاف: جميع حجاج فلسطين على صعيد عرفات وهم بخير

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد مصطفى نجم، أن جميع حجاج دولة فلسطين يتواجدون على صعيد عرفات وهم بخير وسلامة ويتمتعون بصحة جيدة.وأوضح نجم، أن عدد الحجاج الفلسطينيين هذا العام بلغ 6600 حاج وحاجة من المحافظات الشمالية والجنوبية، مشيرًا إلى أن عملية تفويج الحجاج إلى عرفات بدأت مساء يوم أمس الأربعاء واكتملت فجر اليوم الخميس بسلاسة وانتظام.وأشار الوزير نجم إلى أن الطواقم الإدارية والإرشادية المرافقة للحجاج تقوم بواجبها على أكمل وجه، وقد تم تسكين الحجاج في الخيام المخصصة لهم وفق الترتيبات المعدة مسبقًا.وأشاد وزير الأوقاف بالجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الطواقم العاملة في خدمة حجاج فلسطين، سواء في الترتيب أو التنظيم أو الرعاية، مثمنًا حرصهم على راحة الحجاج وسلامتهم في هذا الركن العظيم من أركان الحج.