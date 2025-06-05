"الخارجية": تعطيل دور مجلس الأمن إفشال للجهود الدولية المبذولة لوقف جرائم الإبادة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن تعطيل الإجماع الدولي في مجلس الأمن على وقف جرائم الإبادة، ينطوي على مخاطر جمة، ويفشل الجهود الدولية المبذولة لتحقيق التهدئة والسلام.وأدانت الوزارة في بيان لها، الخميس اعتداءات وجرائم المستعمرين المنظمة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم.ونددت الوزارة بالاعتداءات الأخيرة التي نفذها المستعمرون من حرق لممتلكات المواطنين في بلدة دير دبوان قرب رام الله، وبروقين غرب سلفيت، وكذلك الاعتداء على حي الأرمن بالقدس والبصق على دير الأرمن وصلبانه.وطالبت الخارجية بإجراءات دولية فاعلة، تجبر حكومة الاحتلال على الوقف الفوري لجميع خطواتها أحادية الجانب، والانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ القرارات الأممية والأوامر الاحترازية ذات الصلة.