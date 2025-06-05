ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,677 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,677 شهيدا، و125,530 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وقالت وزارة الصحة بغزة في تقريرها اليومي، إن من بين الحصيلة 4,402 شهيدا، و13,489 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 70 شهيدا، بينهم 3 شهداء تم انتشالهم، و189 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.وأضافت الوزارة، أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى المفقودين حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.