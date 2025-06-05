شؤون فلسطينية

إسرائيل: حماس ستقدم رداً محدثاً على مقترح "ويتكوف" خلال 24 ساعة

إسرائيل: حماس ستقدم رداً محدثاً على مقترح "ويتكوف" خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت مصادر إسرائيلية أن تُقدّم حركة حماس، خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، ردًا محدثًا على المقترح الأميركي المتعلق بصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، أن التقديرات تشير إلى أن الحركة ستسلم ردها المحدث على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في غضون اليوم المقبل.

وبحسب مصدر مطّلع على سير المفاوضات، عقد اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد الماضي، جمع وفدًا من حماس بمسؤولين قطريين، جرت خلاله مناقشة الملاحظات التي طرحتها الحركة بشأن المقترح الأميركي.

وأوضح المصدر، في تصريحات نقلتها صحيفة العربي الجديد، أن الاجتماع جاء في إطار توافق مصري-قطري جديد على استئناف الوساطة، بالتنسيق الكامل مع واشنطن، بهدف بلورة صيغة متوازنة تتيح إعادة إطلاق المفاوضات، انطلاقًا من نقاط تم تحقيق تقارب بشأنها في جولات سابقة.

وأشار المصدر إلى أن البيان الذي أصدرته حركة حماس مساء الأحد، وأعلنت فيه استعدادها للتفاعل مع جهود الوسطاء والدخول في مفاوضات غير مباشرة فورية، جاء بعد اجتماع الدوحة ويعكس تحوّلًا إيجابيًا في موقفها.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، رئيس طاقم المفاوضات، اتصالًا مباشرًا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أول تواصل من نوعه منذ تولي الأخير منصبه.

وبحسب تقارير إسرائيلية، هدفت المكالمة إلى إعادة فتح قنوات الاتصال وشرح الموقف الإسرائيلي قبيل اللقاء المرتقب بين المسؤول القطري وقيادات من حركة حماس في الدوحة.

يأتي هذا في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فيما تؤكد حكومة بنيامين نتنياهو التزامها بمقترح ويتكوف، في حين ترفض حركة حماس البنود التي تُبقي على استمرار العدوان وتفتقر إلى وضوح في مسار وقف الحرب، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الحركة.

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