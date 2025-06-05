"الأغذية العالمي": أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون سوء تغذية حاد

رام الله - دنيا الوطنأعلن برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 ألف طفل من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار والتصعيد العسكري.وحذر البرنامج من أن مزيدًا من التصعيد في الصراع قد يؤدي إلى توقف شبه كامل لعمليات الإغاثة في القطاع.وأكد أن المساعدات التي تصل إلى غزة لا تزال غير كافية بشكل حرج، سواء من حيث الكمية أو أنواع الإمدادات التي يحتاجها السكان.ويشار إلى أن تل أبيب استبعدت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا والمرفوضة أمميا بتوزيع مساعدات شحيحة جدا بمناطق في جنوب قطاع غزة، وذلك لإجبار الفلسطينيين على النزوح من الشمال وتفريغه.