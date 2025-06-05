فتح تحذر من عصابات مسلحة في غزة "تحتمي بالمسيرات الإسرائيلية" وتدعو العائلات لضبط أبنائها

رام الله - دنيا الوطنحذّرت حركة "فتح" من خطورة تنامي ظاهرة العصابات المسلحة التي قالت إنها تنشط في قطاع غزة تحت غطاء "المسيرات الإسرائيلية"، محذّرة من انزلاق بعض الأفراد إلى الانخراط في أعمال وصفتها بـ"الخارجة عن تقاليد الشعب الفلسطيني وأخلاقه الوطنية".وقال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح في غزة، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن تلك المجموعات "تعمل تحت حماية المسيرات الإسرائيلية، وتنفذ أعمالًا تهدف إلى ضرب النسيج المجتمعي، وتشجيع السرقات، والتضييق على العائلات الفلسطينية".وأضاف الحايك: "نحذر من الانضمام إلى هذه العصابات، وندعو العائلات إلى تحمّل مسؤولياتها في ضبط سلوك أبنائها ومنعهم من الانجرار وراء ممارسات تسيء إلى القيم الوطنية".وختم المتحدث باسم الحركة بالقول: "هذه العصابات تتحرك ضمن مربع الجواسيس، ومن يشارك في هذا المسار المشبوه يشطب تاريخه، ويمحو حاضره ومستقبله".