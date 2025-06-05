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شؤون فلسطينية

ليبرمان: إسرائيل سلّمت أسلحة لعصابات في غزة بأمر من نتنياهو

ليبرمان: إسرائيل سلّمت أسلحة لعصابات في غزة بأمر من نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
نقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) قوله إن "إسرائيل سلمت أسلحة لعصابات في قطاع غزة بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".


وقال ليبرمان إن "تسليح عصابات إجرامية في غزة لم يحصل على مصادقة المجلس الوزاري المصغر، مؤكدا أن رئيس الشاباك يعلم بالأمر".

وأضاف "لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذه الأسلحة لن توجه ضد إسرائيل".

في المقابل، ردّ مكتب نتنياهو على تصريحات ليبرمان في بيان رسمي، قال فيه إن "إسرائيل تعمل على حسم المعركة ضد حماس بطرق مختلفة ومتنوعة، وذلك بناءً على توصيات جميع قادة الأجهزة الأمنية".

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