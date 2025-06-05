شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: عدوان المستعمرين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم تدعمه حكومة الاحتلال

المجلس الوطني: عدوان المستعمرين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم تدعمه حكومة الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن العدوان الذي تتعرض له بلدة دير دبوان شرق رام الله، على يد المستعمرين، يمثل تصعيدا خطيرا في سياق الإرهاب المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر أذرعها الاستعمارية.

وأضاف المجلس في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال، وبتوجيه مباشر من حكومة اليمين المتطرف المؤلفة من تحالف استعماري عنصري، تعد امتدادا لسياسة إحلاليه ممنهجة تسعى إلى تفريغ الأرض من أهلها الأصليين، وفرض واقع استعماري بقوة النار والخراب والرعب.

وأشار إلى أن المستعمرين الذين يمارسون الإرهاب في وضح النهار، حاصروا عائلات فلسطينية داخل منازلها، واعتدوا على الأهالي، وأضرموا النيران في المركبات والأراضي الزراعية، في مشهد يعكس الحقد والتطرف والانهيار التام في أخلاقيات النظام الدولي الذي يواصل غض الطرف عن هذه الجرائم.

وشدد المجلس الوطني على أن هذه الجرائم لا تنفصل عن السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال، بل تشكل أحد أدواتها الرئيسة في الواقع الميداني عبر تغذية جماعات المستعمرين بالأيديولوجيا العنصرية والسلاح والحصانة القضائية، والدعم العسكري المباشر.

وحمل، حكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، معتبرا أن صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات الوحشية لا يشكل فقط تواطؤا بل يشجع على تمادي منظومة الاحتلال في مشروعها الاستعماري التطهيري.

ودعا، المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الإدانات الشكلية والانتقال الفعلي إلى مربع الفعل الرادع، من خلال فرض عقوبات مباشرة على كل مستعمر يثبت تورطه في الإقامة داخل المستعمرات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة من يتورط في تمويل هذا المشروع، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو حكومات.

وطالب المجلس باعتبار جماعات المستعمرين المسلحة جماعات إرهابية محرمة دوليا، لما تشكله من تهديد مباشر على حياة الفلسطينيين وعلى السلم والأمن في المنطقة.

كما حث الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وسائر المؤسسات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الممنهجة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني الذي يواجه إرهاب الدولة والمستعمرين.

وجدد المجلس التأكيد على أن شعبنا الفلسطيني الصامد في أرضه رغم الألم والإرهاب لن يتنازل عن حقه في المقاومة والصمود ولن ينكسر أمام آلة الاستعمار وأن هذه الجرائم لن تزيده إلا إصرارا على انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني: عدوان المستعمرين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم تدعمه حكومة الاحتلال

المجلس الوطني: عدوان المستعمرين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم تدعمه حكومة الاحتلال

النرويج ترفض ضغوطات لسحب استثمارات الصندوق السيادي من الأراضي الفلسطينية المحتلة

النرويج ترفض ضغوطات لسحب استثمارات الصندوق السيادي من الأراضي الفلسطينية المحتلة

(حماس): إسرائيل بدَّلت الورقة المتفق عليها وويتكوف قدَّم مقترحاً مختلفاً بالكامل

(حماس): إسرائيل بدَّلت الورقة المتفق عليها وويتكوف قدَّم مقترحاً مختلفاً بالكامل

إسرائيل تهدد باعتقال ركاب سفينة أسطول الحرية &quot;مادلين&quot;

إسرائيل تهدد باعتقال ركاب سفينة أسطول الحرية "مادلين"

بلدية غزة: انهيار شبه كامل في القطاعات الحيوية يُفاقم معاناة المواطنين

بلدية غزة: انهيار شبه كامل في القطاعات الحيوية يُفاقم معاناة المواطنين

أجواء حارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أجواء حارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

استشهاد أربعة صحفيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني

استشهاد أربعة صحفيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني

الأمم المتحدة: عمليات القتل في نقاط توزيع المساعدات في غزة ليست عرضية

الأمم المتحدة: عمليات القتل في نقاط توزيع المساعدات في غزة ليست عرضية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: عدوان المستعمرين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم تدعمه حكومة الاحتلال

المجلس الوطني: عدوان المستعمرين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم تدعمه حكومة الاحتلال

النرويج ترفض ضغوطات لسحب استثمارات الصندوق السيادي من الأراضي الفلسطينية المحتلة

النرويج ترفض ضغوطات لسحب استثمارات الصندوق السيادي من الأراضي الفلسطينية المحتلة

أجواء حارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أجواء حارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أسعار صرف العملات في فلسطين

أسعار صرف العملات في فلسطين

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 7 مخالفين إلى النيابة العامة الشهر الماضي

رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى

رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى

هجوم واسع للمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله.. وإحراق منزل ومركبات (فيديو)

هجوم واسع للمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله.. وإحراق منزل ومركبات (فيديو)

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

حسين الشيخ يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط

منوعات

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

عربي

مصر.. إقالة مسؤول كبير على الهواء (فيديو)

مصر.. إقالة مسؤول كبير على الهواء (فيديو)

&quot;جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا&quot; تتوعد إسرائيل بمزيد من الضربات وتحذّر حكومة الشرع

"جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا" تتوعد إسرائيل بمزيد من الضربات وتحذّر حكومة الشرع

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

إعلام إسرائيلي: رئيس شاباك الجديد أجرى جولة سرية في محيط دمشق

إعلام إسرائيلي: رئيس شاباك الجديد أجرى جولة سرية في محيط دمشق